16 мая 2026
ИИ Anthropic помог взломать систему безопасности macOS«Непробиваемой» ОС уже не назовешь
Исследователи из Calif использовали ИИ-модель Mythos от Anthropic и нашли серьёзные дыры в macOS. Эксперты при этом работали с ранней версией Mythos, и ещё в апреле. Написанная ими программа соединила две ошибки в коде и несколько технических приёмов, чтобы «испортить» память Mac и получить доступ к тем частям устройства, которые обычно закрыты.
Сейчас Apple изучает 55-страничный отчёт, который исследователи лично передали в штаб-квартиру компании в Купертино. Глава Calif Тай Донг подчеркнул, что одного только ИИ Mythos «было бы недостаточно для такой атаки». Потребовалась и настоящая экспертиза «живых хакеров» из Calif.
Полные технические подробности компания раскроет только после того, как Apple исправит найденные проблемы.