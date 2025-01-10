Опубликовано 10 января 2025, 09:001 мин.
ИИ Apple не раз ловили на лжи в новостях — компании предложили решениеХотя бы смягчить ситуацию
Функция резюмирования Apple Intelligence подверглась критике за распространение фальшивых новостей. BBC ранее сообщала о нескольких инцидентах, в том числе о заявлении о самоубийстве человека, когда он был жив, и о победе спортсмена в будущих соревнованиях. Apple пообещала обновить интерфейс, чтобы уточнить, когда используются резюме, но это не совсем то, чего ждут люди, считают эксперты.
Основная проблема заключается в том, что ИИ Apple обобщает заголовки новостей, которые уже сокращены. Это может привести к ошибкам, так как ИИ может неправильно объединить различные новостные уведомления, распространяя дезинформацию, пишут СМИ.
Так, Джейсон Снелл из Six Colors предложил Apple отключить эту функцию хотя бы для уведомлений в новостных приложениях по умолчанию, оставив функцию включенной для остальных. Это не позволит ИИ искажать заголовки, которые и так являются кратким изложением статей.