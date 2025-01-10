Основная проблема заключается в том, что ИИ Apple обобщает заголовки новостей, которые уже сокращены. Это может привести к ошибкам, так как ИИ может неправильно объединить различные новостные уведомления, распространяя дезинформацию, пишут СМИ.

Так, Джейсон Снелл из Six Colors предложил Apple отключить эту функцию хотя бы для уведомлений в новостных приложениях по умолчанию, оставив функцию включенной для остальных. Это не позволит ИИ искажать заголовки, которые и так являются кратким изложением статей.