ИИ Apple теперь включается насильно у тех, кто поставил macOS 15.3 и iOS 18.3

Опубликовано 22 января 2025, 23:151 мин.
ИИ Apple теперь включается насильно у тех, кто поставил macOS 15.3 и iOS 18.3Так и должно быть
Последние обновления ПО Apple, включая macOS Sequoia 15.3, iOS 18.3 и iPadOS 18.3, автоматически активируют Apple Intelligence на совместимых устройствах. Это означает, что пользователи получат доступ к функциям Apple, основанным на ИИ, сразу после настройки своих устройств. Никто спрашивать не будет.
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Ранее функция Apple Intelligence была опциональной, и пользователи сами решали, стоит ли им включать ее. Теперь она включена по умолчанию, но пользователи могут отключить ее в любой момент, зайдя в настройки.
В macOS Sequoia 15.3 также появилась функция Genmoji, позволяющая пользователям Mac создавать собственные эмодзи, что было до этого доступно на iOS. В обновлении также улучшена функция резюмирования уведомлений.
В настоящее время эти обновления доступны для разработчиков и бета-тестеров, полноценный релиз ожидается на следующей неделе.