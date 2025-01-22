ИИ Apple теперь включается насильно у тех, кто поставил macOS 15.3 и iOS 18.3

Ранее функция Apple Intelligence была опциональной, и пользователи сами решали, стоит ли им включать ее. Теперь она включена по умолчанию, но пользователи могут отключить ее в любой момент, зайдя в настройки.

В macOS Sequoia 15.3 также появилась функция Genmoji, позволяющая пользователям Mac создавать собственные эмодзи, что было до этого доступно на iOS. В обновлении также улучшена функция резюмирования уведомлений.

В настоящее время эти обновления доступны для разработчиков и бета-тестеров, полноценный релиз ожидается на следующей неделе.