ИИ-ассистент Google Gemini стал умнее: автонавигация и многое другое

Одна из ключевых функций — автоматическая навигация с помощью Google Maps. Теперь, когда вы говорите Gemini «Отвези меня в название места», он сначала покажет вам краткую сводку с маршрутом, примерным временем в пути, расстоянием и картой. Через несколько секунд Gemini автоматически запустит Google Maps с уже запущенной навигацией.

Теперь Gemini еще и позволяет управлять расписанием с помощью голосовых команд. Включив расширение Workspace (доступность зависит от региона), вы можете устанавливать напоминания и вносить записи в календарь прямо через Gemini. Кроме того, голосовые команды теперь включают функцию автоотправки, больше не нужно нажимать кнопку «Отправить» после произнесения запроса.

Одной функции все же не хватает, пишет издание: воспроизведения музыки. Google признает это в примечаниях к обновлению, заявляя, что «поставщики медиауслуг… и сторонние поставщики музыки в настоящее время не поддерживаются в Gemini». Однако эта формулировка позволяет предположить, что музыкальная интеграция может появиться в будущем.