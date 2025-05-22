ИИ-аватар гендиректора Klarna представил финансовый отчёт

Хотя в видео говорилось, что это ИИ, заметить подмену было непросто: движения рта и голос были почти как у настоящего человека. Лишь редкое моргание и небольшие отличия в одежде выдавали цифровую версию.

Компания использовала отчёт, чтобы подчеркнуть роль ИИ в своём росте. Klarna заявила, что с помощью ИИ сократила число сотрудников на 40%, что позволило увеличить прибыль на одного работника почти до $ 1 млн.

Ранее в Klarna работало около 5 000 человек, теперь — примерно 3 000.

Хотя идея «гендиректора-ИИ» пока больше шутка (в том числе у других стартапов), эксперты уже обсуждают, может ли ИИ действительно заменить руководство.