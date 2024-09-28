ИИ-аватары начали проводить собеседования

Согласно 404 Media, кандидат на работу из Сан-Диего Джек Райан недавно проходил собеседование с аватаром по видеосвязи. В ходе разговора выяснилось, что интервьюер был не человеком, а ИИ-агентом, разработанным Fairgo для оценки кандидатов с помощью заранее подготовленных вопросов.

Джулиан Брайт, генеральный директор Fairgo, подчеркнул, что ИИ отвечает только за сбор данных, но не принимает окончательные решения по найму. По его словам, собеседования проходят в условиях низкого стресса и получают высокие оценки от кандидатов, а оценка производится на основе транскриптов, а не видео или аудио. Однако Райан выразил скептицизм, заявив, что отсутствие человеческого взаимодействия может «обесценить» личные связи, необходимые для «создания эффективных команд».