ИИ-браузер ChatGPT Atlas начал нажимать на рекламные баннеры, как человек

Опубликовано 26 октября 2025, 08:151 мин.
ИИ-браузер ChatGPT Atlas начал нажимать на рекламные баннеры, как человекМожет случайно «съедать» рекламные бюджеты
После выхода нового браузера ChatGPT Atlas от OpenAI специалисты Search Atlas обнаружили проблему: искусственный интеллект в этом браузере способен кликать по сайтам и рекламным объявлениям так, будто это делает настоящий человек. И это проблема.
© OpenAI
Это, как пишут эксперты, может привести к тому, что компании будут платить за клики не от реальных пользователей, а от ИИ. Кроме того, такие «ложные» переходы искажают статистику посещаемости сайтов и мешают точно оценивать эффективность рекламы.
Проблема заключается в том, что ChatGPT Atlas работает на базе движка Google Chrome, и рекламные сети не отличают его действия от обычных пользователей. В результате:
Эксперты советуют компаниям следить за резкими всплесками трафика, странным поведением пользователей и падением конверсий — это может указывать на активность ИИ.