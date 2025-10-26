ИИ-браузер ChatGPT Atlas начал нажимать на рекламные баннеры, как человек

Это, как пишут эксперты, может привести к тому, что компании будут платить за клики не от реальных пользователей, а от ИИ. Кроме того, такие «ложные» переходы искажают статистику посещаемости сайтов и мешают точно оценивать эффективность рекламы.

Проблема заключается в том, что ChatGPT Atlas работает на базе движка Google Chrome, и рекламные сети не отличают его действия от обычных пользователей. В результате:

Эксперты советуют компаниям следить за резкими всплесками трафика, странным поведением пользователей и падением конверсий — это может указывать на активность ИИ.