ИИ-браузер Comet вышел на Android

Опубликовано 21 ноября 2025, 09:051 мин.
ИИ-браузер Comet вышел на AndroidРазработка Perplexity
Perplexity выпустила на Android свой ИИ-браузер Comet. Приложение уже доступно для скачивания. Внутри почти те же функции, что и в ПК-версии.
© Perplexity
Пользователи могут вызывать ИИ-помощника, задавать вопросы о содержимом страниц и получать краткие объяснения.
Comet, как пишут СМИ, стал одним из первых полноценных мобильных браузеров, созданных вокруг ИИ. Пока что ChatGPT Atlas существует только на macOS, а Gemini в Chrome работает «скорее как дополнение» к простому браузеру.
В Android-версии также есть голосовой режим. Однако синхронизация истории и закладок между мобильным и ПК-вариантом Comet пока недоступна. Представитель Perplexity сообщил СМИ, что эта функция появится в ближайшие недели.
В планах — улучшенный голосовой режим и встроенный менеджер паролей.