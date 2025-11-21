ИИ-браузер Comet вышел на Android

Пользователи могут вызывать ИИ-помощника, задавать вопросы о содержимом страниц и получать краткие объяснения.

Comet, как пишут СМИ, стал одним из первых полноценных мобильных браузеров, созданных вокруг ИИ. Пока что ChatGPT Atlas существует только на macOS, а Gemini в Chrome работает «скорее как дополнение» к простому браузеру.