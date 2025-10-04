ИИ-браузер Perplexity Comet стал доступен любому желающему

По миру

Perplexity AI объявила о запуске своего браузера Comet на базе искусственного интеллекта по всему миру. Она ещё и сделала его бесплатным для пользователей. Comet позиционируется скорее как персональный помощник: он может искать информацию в интернете, управлять вкладками, составлять письма, делать покупки и выполнять другие задачи. Изначально браузер был доступен с июля только подписчикам Perplexity Max за $200 в месяц.