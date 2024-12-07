ИИ будет повсюду: Лиза Су о прогрессе AMD и конкуренции с Nvidia

Под ее руководством с 2014 года компания AMD превратилась из «аутсайдера» в ключевого игрока полупроводниковой индустрии с рыночной стоимостью более 220 миллиардов долларов, что более чем в два раза больше, чем у Intel.

Сейчас AMD нацелена на бурно развивающийся рынок ИИ-чипов, который, по прогнозам Су, достигнет 500 миллиардов долларов к 2028 году. В этом году AMD ожидает, что продажи ИИ-ускорителей составят более 5 миллиардов долларов.

Несмотря на доминирование Nvidia в этой области, Су не теряет уверенности. Она подчеркивает способность AMD выпускать конкурентоспособные продукты с меньшими ресурсами, ставя в заслугу «дисциплинированное исполнение и инновации».

ИИ будет повсюду, говорит она, указывая на будущее, в котором вычислительные мощности станут неотъемлемой частью повседневной жизни.