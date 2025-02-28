Большая часть успеха Nvidia связана с ее чипами искусственного интеллекта, которые доминируют на рынке центров обработки данных. Продажи в этом сегменте выросли на 93% по сравнению с прошлым годом, принеся 35,6 миллиарда долларов, что составляет 91% от общего дохода Nvidia. Новейший Blackwell пользуется большим спросом, и генеральный директор Дженсен Хуанг назвал его самым быстро продаваемым продуктом компании за всю историю.

Несмотря на быстрый рост, Nvidia сталкивается с проблемами. Ее игровой сегмент сократился на 11%, а продажи сетевых решений упали на 9%. Потенциальную конкуренцию составляют и заказные чипы искусственного интеллекта от таких компаний, как Amazon и Google. Однако Nvidia не теряет уверенности, отмечая, что в будущем продвинутый ИИ потребует еще больших вычислительных мощностей.