«ИИ-царь» из команды Трампа раскритиковал Anthropic за влияние на регуляторов

Сакс написал в соцсетях, что Anthropic «развивает сложную стратегию регуляторного влияния на основе запугивания». Политик в чём-то прав, компания действительно тратит значительные средства на лоббизм — только во втором квартале 2025 года на это ушло 910 тыс. долларов, почти в три раза больше, чем ранее.

Несмотря на критику, Anthropic сотрудничает с администрацией Трампа: поддерживает участвует в образовательных инициативах и взаимодействует с федеральными властями по вопросам безопасности ИИ. CEO компании Дарио Амодеи даже выступал на саммитах с Трампом.