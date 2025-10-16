«ИИ-царь» из команды Трампа раскритиковал Anthropic за влияние на регуляторов

Опубликовано 16 октября 2025, 14:071 мин.
Дэвид Сакс, венчурный инвестор и советник администрации Трампа по крипто и ИИ, которого называют «ИИ-царём», выразил обеспокоенность деятельностью стартапа Anthropic. Один из крупнейших игроков в области ИИ, по его мнению, использует лоббизм и «регуляторное влияние», чтобы продвигать законы, выгодные ему самому. Он же якобы ограничивает возможности новых стартапов в отрасли.
Сакс написал в соцсетях, что Anthropic «развивает сложную стратегию регуляторного влияния на основе запугивания». Политик в чём-то прав, компания действительно тратит значительные средства на лоббизм — только во втором квартале 2025 года на это ушло 910 тыс. долларов, почти в три раза больше, чем ранее.
Несмотря на критику, Anthropic сотрудничает с администрацией Трампа: поддерживает участвует в образовательных инициативах и взаимодействует с федеральными властями по вопросам безопасности ИИ. CEO компании Дарио Амодеи даже выступал на саммитах с Трампом.