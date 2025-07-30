Приложения
Опубликовано 30 июля 2025, 20:27
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ИИ-чат-боты скорее всего заменят переводчиков и другие устные работы — Microsoft

А вы как думаете?
Исследователи Microsoft выяснили, что чат-боты с искусственным интеллектом, такие как Copilot, чаще всего помогают в задачах, связанных с общением и обменом информацией. В ходе исследования было проанализировано 200 тысяч анонимных диалогов американских пользователей с Copilot.
ИИ-чат-боты скорее всего заменят переводчиков и другие устные работы — Microsoft

© Ferra.ru

Выяснилось, что наибольшее влияние ИИ оказывает на профессии, связанные с текстами и знаниями — переводчиков, историков, писателей.

А вот рабочие специальности, например, медсёстры, специалисты по взятию крови и сотрудники по удалению опасных отходов, оказались меньше подвержены автоматизации с помощью чат-ботов.

Учёные уточнили, что на данный момент ИИ может помогать в выполнении отдельных задач, но не способен полностью заменить ни одну профессию.

Также в исследовании отмечается, что речь шла только о языковых моделях — то есть чат-ботах, подобных Copilot. ИИ, который управляет техникой или роботами, в исследование не включался, хотя он тоже может повлиять на другие типы работ.