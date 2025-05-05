Приложения
Опубликовано 05 мая 2025, 00:45
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ИИ-чат-боты увлекают, но не помогают — предупредил сооснователь Instagram*

А как думаете вы?
Сооснователь Instagram* Кевин Систром раскритиковал ИИ-чат-ботов за их стремление удерживать внимание пользователей вместо предоставления полезных ответов. Как сообщает TechCrunch, на конференции StartupGrind Систром отметил, что многие ИИ-компании «зациклены на увеличении вовлеченности», заставляя ботов задавать лишние вопросы, чтобы продлить диалог. Это напоминает тактики соцсетей, где метрики, такие как время в приложении, ставятся выше качества.
ИИ-чат-боты увлекают, но не помогают — предупредил сооснователь Instagram*

© Ferra.ru

Систром не назвал конкретных компаний, но его слова перекликаются с критикой ChatGPT от OpenAI, чей ИИ иногда излишне многословен из-за «коротких обратных связей» пользователей. По мнению Систрома, такое поведение — не ошибка, а намеренная функция, чтобы улучшить показатели, вроде числа активных пользователей. Он призвал разработчиков сосредоточиться на качестве ответов, а не на манипуляциях метриками.

Чат-боты, такие как Gemini от Google или Claude от Anthropic, используют большие языковые модели для обработки запросов, но их склонность к “избыточным диалогам” может раздражать. Систром, чей опыт в Instagram* связан с удержанием внимания, видит в этом угрозу: вместо решения проблем ИИ становится цифровым «наркотиком».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена