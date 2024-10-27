ИИ-чатбот Claude научился писать и запускать программный код. И он бесплатный

Опубликовано 27 октября 2024, 14:151 мин.
ИИ-чатбот Claude научился писать и запускать программный код. И он бесплатныйНужно лишь зарегистрироваться
Компания Anthropic представила новую функцию для своего ИИ-чатбота Claude. С помощью «инструмента анализа», который сейчас находится в стадии предварительного просмотра, Claude теперь может напрямую писать и выполнять код JavaScript.
© Anthropic
Представьте себе встроенную «песочницу», где Claude решает сложные математические задачи, систематически очищает и изучает данные, а затем перебирает различные подходы, прежде чем предоставить математически точный и воспроизводимый ответ. Так, по крайней мере, описывают новые возможности СМИ.
Менеджер по продукту может загрузить данные о продажах и поручить Claude проанализировать показатели по разным странам. Инженер может предоставить Claude ежемесячные финансовые данные и получить динамическую панель инструментов, выделяющую ключевые тенденции.
Ранее Claude хоть и мог выполнять такие задачи, но без возможности проверки результатов — точность не всегда гарантировалась. Это обновление устраняет этот пробел.
Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный