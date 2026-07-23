ИИ-чатбот Claude научился запоминать действия пользователя на экране

Раньше приходилось либо заново объяснять весь процесс, либо «надеяться», что ИИ запомнит, что пользователь имел в виду под фразой «сделай как в прошлый раз».

Функция уже доступна подписчикам тарифов Pro, Max и Team в настольной версии приложения, в разделе Cowork. Чтобы начать, нужно открыть чат, нажать кнопку «+», выбрать «Записать навык» и запустить запись экрана, попутно объясняя, что вы делаете.