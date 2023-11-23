ИИ-чатбот Google Bard научили смотреть YouTube за вас и пересказывать его кратко

ИИ-чатбот Google Bard научили смотреть YouTube за вас и пересказывать его краткоА главное – понятно
ИИ-чатбот Bard от Google вышел на новый уровень взаимодействия с YouTube благодаря расширенной интеграции. Теперь Bard может анализировать отдельные видеоролики, предлагая пользователям конкретную информацию, например ключевые моменты или ингредиенты рецепта, без необходимости нажимать кнопку воспроизведения.
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Это может стать хорошим подспорьем для пользователей, желающих получить быструю информацию без просмотра всего видео. Однако потенциальный недостаток очевиден для создателей контента, поскольку пользователи могут полностью отказаться от просмотра видео.
В тестовом сценарии Bard точно резюмировал видеоролик с рецептом коктейля, предоставив ингредиенты и инструкции без необходимости воспроизведения. Несмотря на то, что в настоящее время эта функция работает в Google Labs с некоторыми ограничениями, она вызывает дискуссии о том, как повлияет на доходы создателей YouTube в будущем.
Поскольку Google стремится найти баланс между удобством пользователей и интересами создателей, индустрия ожидает дальнейших разъяснений относительно последствий использования Bard для «соскабливания» контента.