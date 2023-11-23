ИИ-чатбот Google Bard научили смотреть YouTube за вас и пересказывать его кратко

Это может стать хорошим подспорьем для пользователей, желающих получить быструю информацию без просмотра всего видео. Однако потенциальный недостаток очевиден для создателей контента, поскольку пользователи могут полностью отказаться от просмотра видео.

В тестовом сценарии Bard точно резюмировал видеоролик с рецептом коктейля, предоставив ингредиенты и инструкции без необходимости воспроизведения. Несмотря на то, что в настоящее время эта функция работает в Google Labs с некоторыми ограничениями, она вызывает дискуссии о том, как повлияет на доходы создателей YouTube в будущем.

Поскольку Google стремится найти баланс между удобством пользователей и интересами создателей, индустрия ожидает дальнейших разъяснений относительно последствий использования Bard для «соскабливания» контента.