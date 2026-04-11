ИИ-чатбот Google Gemini научился рисовать 3D-модели и симуляции по запросу

Опубликовано 11 апреля 2026, 19:021 мин.
ИИ-чатбот Google Gemini научился рисовать 3D-модели и симуляции по запросуЧтобы было понятнее
Google обновил свой чат-бот Gemini. Теперь он может отвечать не просто текстом, а показывать объёмные 3D-модели и live-симуляции. Например, вы просите показать, как спутники вращаютс вокруг планет, — и Gemini создаст интерактивную модель.
С ней можно взаимодействовать: вращать, приближать, менять скорость движения, включать и отключать линии орбиты, ставить симуляцию на паузу. Также можно вручную менять значения параметров.
Чтобы попробовать новую функцию, нужно в Gemini выбрать модель «Pro». Затем написать запрос. Под ответом бота появится кнопка «Показать визуализацию».
Доступ к функции есть даже без подписки.