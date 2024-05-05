Однако Grok сталкивается с трудностями. X печально известен дезинформацией, сарказмом и оскорблениями. Grok, если верить СМИ, в некоторых случаях неверно интерпретировал шутки как настоящие новости. Разработчики работают над решениями, включая ссылки на новостные статьи, упомянутые в постах. Но может ли Grok действительно ссылаться на источник, который он не читал?

Несмотря на эти препятствия, «резюме социальных комментариев» Grok могут быть ценными для новых пользователей X, помогая им понять текущие дискуссии. Ключевым моментом является способность Grok улавливать контекст, с чем раньше у него были проблемы.