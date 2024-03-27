Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 27 марта 2024, 19:45
1 мин.

ИИ-чатбот Илона Маска — Grok — станет дешевле

Его получат все уровни подписки X Premium
Илон Маск объявил, что чатбот Grok от xAI будет доступен всем премиум-подписчикам X, а не только высшему уровню (Premium+). Тем более, совсем недавно он выложил в открытый доступ исходный код «Грока».

Маск, один из основателей OpenAI в 2015 году, обвинил недавно генерального директора Сэма Альтмана и соучредителя Грега Брокмана в том, что они нарушили соглашение, заключив партнерство с Microsoft и отдав предпочтение прибыли перед общественной пользой. Он утверждает, что изначально OpenAI должна была стать некоммерческой организацией, разрабатывающей ИИ для человечества, с упором на открытый исходный код.

OpenAI, однако, оспаривает эти утверждения, заявляя, что Маск ранее поддерживал коммерческую модель и даже предлагал объединить OpenAI с его компанией по производству электромобилей Tesla.

Выкладывая Grok в открытый доступ, Маск стремится «стимулировать сотрудничество в сообществе ИИ», где идет жесткая конкуренция между такими игроками, как OpenAI, Google и другими, считают эксперты. Это может ускорить развитие технологии чатботов.

Источник:The Hill
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Илон Маск
,
#цены
,
#подписка
,
#TWITTER