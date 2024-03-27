Маск, один из основателей OpenAI в 2015 году, обвинил недавно генерального директора Сэма Альтмана и соучредителя Грега Брокмана в том, что они нарушили соглашение, заключив партнерство с Microsoft и отдав предпочтение прибыли перед общественной пользой. Он утверждает, что изначально OpenAI должна была стать некоммерческой организацией, разрабатывающей ИИ для человечества, с упором на открытый исходный код.

OpenAI, однако, оспаривает эти утверждения, заявляя, что Маск ранее поддерживал коммерческую модель и даже предлагал объединить OpenAI с его компанией по производству электромобилей Tesla.

Выкладывая Grok в открытый доступ, Маск стремится «стимулировать сотрудничество в сообществе ИИ», где идет жесткая конкуренция между такими игроками, как OpenAI, Google и другими, считают эксперты. Это может ускорить развитие технологии чатботов.