ИИ-чатбот Илона Маска поймали за распространением дезинформации о выборах

По данным Minneapolis Star Tribune, государственный секретарь штата Миннесота Стив Саймон сообщил, что Grok неточно утверждал, что в нескольких штатах, включая Миннесоту, прошли крайние сроки подачи президентских бюллетеней.

Grok, как отмечается, взял эту ошибочную информацию из сообщения аккаунта @EvanAKilgore в X, в котором не было исправлений или предупреждений о недостоверности информации, что нехарактерно для платформы. Настоящий крайний срок подачи бюллетеней в таких штатах, как Миннесота, назначен на 26 августа,

В ответах Grok прозвучало также шуточное предположение, что кандидатам в президенты, возможно, придется рассмотреть вариант возвращения в прошлое из-за якобы пропущенных сроков.