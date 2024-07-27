ИИ-чатбот Илона Маска поймали за распространением дезинформации о выборах

Опубликовано 27 июля 2024, 15:00
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ИИ-чатбот Илона Маска поймали за распространением дезинформации о выборахСроки подачи не те
На фоне скорых президентских выборов в США чат-бот Grok, принадлежащий Илону Маску, был пойман на распространении недостоверной информации о сроках подачи бюллетеней.
По данным Minneapolis Star Tribune, государственный секретарь штата Миннесота Стив Саймон сообщил, что Grok неточно утверждал, что в нескольких штатах, включая Миннесоту, прошли крайние сроки подачи президентских бюллетеней.
Grok, как отмечается, взял эту ошибочную информацию из сообщения аккаунта @EvanAKilgore в X, в котором не было исправлений или предупреждений о недостоверности информации, что нехарактерно для платформы. Настоящий крайний срок подачи бюллетеней в таких штатах, как Миннесота, назначен на 26 августа,
В ответах Grok прозвучало также шуточное предположение, что кандидатам в президенты, возможно, придется рассмотреть вариант возвращения в прошлое из-за якобы пропущенных сроков.