ИИ-чатбот Илона Маска стал доступен всем желающим

Опубликовано 08 декабря 2024, 04:301 мин.
ИИ-чатбот Илона Маска стал доступен всем желающимGrok для всех пользователей
ИИ-чатбот Илона Маска, Grok, теперь доступен для всех пользователей X (Twitter). Ранее предназначавшийся исключительно для подписчиков Premium, теперь чатбот доступен и для тех, ктому не платил соцсети. Но они ограничены 10 сообщениями каждые два часа.
В августе в Grok появилась функция преобразования текста в изображение, хотя вывод изображений вызывает у некоторых пользователей «сомнения», слишком много «вольностей». Расширение доступа к Grok может помочь ему конкурировать с другими бесплатными чат-ботами, такими как ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot и Claude.
xAI, недавно получившая финансирование в размере 6 миллиардов долларов, по слухам, рассматривает возможность создания отдельного приложения для чат-бота — то, что уже предлагают ее конкуренты.