ИИ-чатбот Илона Маска стал доступен всем желающим

В августе в Grok появилась функция преобразования текста в изображение, хотя вывод изображений вызывает у некоторых пользователей «сомнения», слишком много «вольностей». Расширение доступа к Grok может помочь ему конкурировать с другими бесплатными чат-ботами, такими как ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot и Claude.

xAI, недавно получившая финансирование в размере 6 миллиардов долларов, по слухам, рассматривает возможность создания отдельного приложения для чат-бота — то, что уже предлагают ее конкуренты.