ИИ-чатбот в Instagram* и WhatsApp* научился говорить голосами знаменитостей

Помимо этих голосов знаменитостей, пользователи могут выбрать более традиционные варианты голосов с именами, такими как «Аспен», «Атлас» или «Клевер». Хотя другие платформы, такие как Google и OpenAI, предлагают аналогичные функции, Meta* явно делает акцент на партнерстве со знаменитостями, за что они, как сообщается, получают «миллионы долларов». Тем не менее, некоторые знаменитости стремились ограничить, что могут сказать их ИИ-персоны, чтобы избежать «ответственности».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена