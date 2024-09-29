ИИ-чатбот в Instagram* и WhatsApp* научился говорить голосами знаменитостей

Опубликовано 29 сентября 2024, 00:451 мин.
ИИ-чатбот в Instagram* и WhatsApp* научился говорить голосами знаменитостейОбновление от Meta*
На недавнем мероприятии Connect Meta* представила новую функцию для своего ИИ-чатбота на платформах Instagram*, WhatsApp* и Facebook* — голоса знаменитостей. Теперь пользователи могут взаимодействовать с ИИ и слышать ответы от таких известных личностей, как Аквафина, Джон Сина, Киган-Майкл Ки, Кристен Белл и Дейми Джуди Денч. Эта функция доступна только пользователям в Соединенных Штатах.
Помимо этих голосов знаменитостей, пользователи могут выбрать более традиционные варианты голосов с именами, такими как «Аспен», «Атлас» или «Клевер». Хотя другие платформы, такие как Google и OpenAI, предлагают аналогичные функции, Meta* явно делает акцент на партнерстве со знаменитостями, за что они, как сообщается, получают «миллионы долларов». Тем не менее, некоторые знаменитости стремились ограничить, что могут сказать их ИИ-персоны, чтобы избежать «ответственности».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный