ИИ-чатботу Claude запретили показывать тексты песен

Представители индустрии развлечений, известные тем, что яростно защищают свои авторские права, указали на то, что другие сайты, например Genius, платят лицензионные отчисления за показ текстов песен. В судебном иске Anthropic обвиняется в том, что она «счищает» тексты песен и удаляет водяные знаки.

Компания всё равно утверждает, что использование материалов, защищенных авторским правом, для обучения искусственного интеллекта подпадает под понятие «добросовестное использование» — позиция, которая была центральной в защите моделей искусственного интеллекта.