ИИ-чатботу Claude запретили показывать тексты песен

Опубликовано 05 января 2025, 19:301 мин.
ИИ-чатботу Claude запретили показывать тексты песенЗащищенные авторским правом
Anthropic заключила мировое соглашение с несколькими музыкальными издательствами, согласившись запретить своему чат-боту Claude показывать людям тексты песен, защищенные авторским правом. Компания столкнулась с иском от Universal Music Group, Concord Music Group и других издательств.
Представители индустрии развлечений, известные тем, что яростно защищают свои авторские права, указали на то, что другие сайты, например Genius, платят лицензионные отчисления за показ текстов песен. В судебном иске Anthropic обвиняется в том, что она «счищает» тексты песен и удаляет водяные знаки.
Компания всё равно утверждает, что использование материалов, защищенных авторским правом, для обучения искусственного интеллекта подпадает под понятие «добросовестное использование» — позиция, которая была центральной в защите моделей искусственного интеллекта.