ИИ-чатботы Perplexity и Claude следом за ChatGPT получили свои ПК-приложения

Хотя Perplexity раньше не конкурировал с ChatGPT напрямую, запуск поисковка OpenAI SearchGPT приближает их друг к другу. Anthropic в свою очередь выбрал подход с двойным релизом, выпустив приложения для Mac и Windows одновременно, в отличие от ChatGPT, который изначально появился только на Mac.

Perplexity выделяется своими «исследовательскими» возможностями, обеспечивая доступ к множеству ссылок и актуальной информации. ChatGPT лучше всего подходит для креативных задач, таких как написание текстов и создание контента для социальных сетей. Claude обладает самым большим контекстным окном, что позволяет ему обрабатывать больше информации за один раз.