ИИ-чатботы Perplexity и Claude следом за ChatGPT получили свои ПК-приложения

Опубликовано 01 ноября 2024, 14:051 мин.
ИИ-чатботы Perplexity и Claude следом за ChatGPT получили свои ПК-приложенияДля Mac и Windows конкурируют с ChatGPT
Приложения ИИ-чатботов Perplexity и Claude теперь доступны для Mac и Windows. Claude от Anthropic, прямой конкурент ChatGPT, а вот Perplexity, в свою очередь, сосредоточен на ИИ-поиске. Оба приложения можно бесплатно загрузить, а для «требовательных» пользователей предусмотрены премиальные функции, скрытые за платной подпиской.
© Perplexity
Хотя Perplexity раньше не конкурировал с ChatGPT напрямую, запуск поисковка OpenAI SearchGPT приближает их друг к другу. Anthropic в свою очередь выбрал подход с двойным релизом, выпустив приложения для Mac и Windows одновременно, в отличие от ChatGPT, который изначально появился только на Mac.
Perplexity выделяется своими «исследовательскими» возможностями, обеспечивая доступ к множеству ссылок и актуальной информации. ChatGPT лучше всего подходит для креативных задач, таких как написание текстов и создание контента для социальных сетей. Claude обладает самым большим контекстным окном, что позволяет ему обрабатывать больше информации за один раз.