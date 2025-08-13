Опубликовано 13 августа 2025, 18:001 мин.
ИИ Claude научили за раз обрабатывать 750 000 слов — около 1800 страниц А4Sonnet 4 теперь понимает до миллиона токенов контекста
Anthropic объявила, что её модель Claude Sonnet 4 теперь может обрабатывать контекст объёмом до 1 миллиона токенов. Это примерно 750 тысяч слов или 1800 листов А4. Функция уже доступна в бета-версии через API Anthropic и на платформе Amazon Bedrock, а скоро появится и в Google Vertex AI.
© Ferra.ru
Раньше Sonnet 4 и старшая модель Opus 4 могли работать только с 200 тысячами токенов. Для большинства задач этого хватало, но конкуренты — Google и OpenAI — уже предлагали поддержку миллиона токенов.
Большой объём контекста позволяет анализировать целые кодовые базы, объединять большие наборы документов и создавать ИИ-агентов, которые «помнят» ход работы даже после сотен операций.
Однако у нового режима есть цена: обработка объёмов свыше старого лимита стоит вдвое дороже — $ 6 за миллион входных токенов против прежних $ 3, и на 50% дороже за выходные токены. Anthropic советует использовать кеширование и пакетную обработку, чтобы снизить расходы.
О том, получит ли старшая модель Opus 4 такую же возможность, пока не сообщается.