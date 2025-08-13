Раньше Sonnet 4 и старшая модель Opus 4 могли работать только с 200 тысячами токенов. Для большинства задач этого хватало, но конкуренты — Google и OpenAI — уже предлагали поддержку миллиона токенов.

Большой объём контекста позволяет анализировать целые кодовые базы, объединять большие наборы документов и создавать ИИ-агентов, которые «помнят» ход работы даже после сотен операций.

Однако у нового режима есть цена: обработка объёмов свыше старого лимита стоит вдвое дороже — $ 6 за миллион входных токенов против прежних $ 3, и на 50% дороже за выходные токены. Anthropic советует использовать кеширование и пакетную обработку, чтобы снизить расходы.

О том, получит ли старшая модель Opus 4 такую же возможность, пока не сообщается.