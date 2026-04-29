ИИ Claude научился работать с Photoshop, Blender и Ableton напрямую

Claude способен: получать из приложений данные, выполнять действия и помогать пользователю прямо во время работы.

Например, в Adobe Creative Cloud он может использовать изображения и видео для создания новых проектов. В Ableton ассистент отвечает на вопросы, опираясь на официальную документацию, а в Blender помогает управлять инструментами с помощью «простых текстовых команд».

Кроме того, Anthropic стала одним из спонсоров фонда разработки Blender. Компания будет ежегодно выделять не менее 240 тысяч евро на поддержку бесплатного инструмента.