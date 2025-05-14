Приложения
Опубликовано 14 мая 2025, 18:45
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ИИ-диджей в Spotify научился принимать голосовые заявки на треки

Spotify DJ становится интерактивнее
Spotify объявил о значительном обновлении своей функции ИИ-диджея, которая теперь позволяет премиум-пользователям в 60 странах делать голосовые запросы для настройки музыкальных сессий. Об этом сообщает Android Authority.
ИИ-диджей в Spotify научился принимать голосовые заявки на треки

© Ferra.ru

Функция, доступная только на английском языке, превращает Spotify в сервис, способный подстраиваться под настроение, жанр или даже конкретные активности слушателя.

Чтобы сделать запрос, нужно удерживать кнопку DJ в приложении, дождаться звукового сигнала и произнести, например: «Включи релакс-джаз для вечера» или «Удиви меня новыми инди-треками». Искусственный интеллект, основанный на технологиях Spotify и OpenAI, анализирует историю прослушиваний и предпочтения, создавая уникальный плейлист в реальном времени. Голос DJ, смоделированный по образцу Xavier «X» Jernigan, бывшего ведущего подкаста Spotify, добавляет комментарии к трекам, усиливая эффект живого радио.

Пока функция находится в бета-версии и работает только с музыкой, исключая подкасты и аудиокниги.