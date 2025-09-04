ИИ для заметок Google NotebookLM научился спорить сам с собой

Опубликовано 04 сентября 2025, 21:451 мин.
ИИ для заметок Google NotebookLM научился спорить сам с собойИ давать краткие обзоры ваших заметок
NotebookLM, инструмент Google для работы с заметками, получил обновление. Теперь аудиопрезентации могут быть в четырёх форматах: Deep Dive, Brief, Critique и Debate.
Deep Dive — это привычный длинный разбор ваших заметок, где ИИ подробно объясняет материал. Brief сокращает всё до одной-двух минут, чтобы быстро понять суть. Critique подаёт информацию как экспертное заключение с оценкой сильных и слабых сторон. Debate превращает обзор в спор между двумя ИИ-ведущими, показывая разные точки зрения и аргументы.
Обновление уже доступно на десктопной версии NotebookLM, веб-версия получит обновление позже.
Ранее Google расширил возможности аудио и видео резюмирования, добавив поддержку более 80 языков.