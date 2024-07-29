ИИ добрался даже до меню загрузок в браузере Google Chrome

Переработанный интерфейс загрузки будет содержать четкие индикаторы, включая иконки, цвета и текст, чтобы помочь пользователям определить характер загружаемых файлов. Этот дополнительный уровень визуального различия «призван помочь пользователям принимать более взвешенные решения относительно файлов, к которым они обращаются».

Для тех, у кого включен режим усиленной защиты, Chrome будет автоматически выполнять глубокое сканирование загружаемых файлов. Пользователи смогут воспользоваться мерами безопасности заранее, без необходимости вручную проверять каждый файл. Удобно? Да.

Ждите обновления своих систем.