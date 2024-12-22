Приложения
Опубликовано 22 декабря 2024, 10:30
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ИИ доказал бесполезность CAPTCHA

Метод устаревший, появляются новые проблемы
Тесты CAPTCHA, которые когда-то были надежным способом отличить человека от бота в Интернете, теряют свою эффективность из-за способности искусственного интеллекта решать их за миллисекунды. По мере того как ИИ становится все более изощренным, традиционные методы проверки обходят стороной, пишут СМИ.
ИИ доказал бесполезность CAPTCHA
© Ferra

Чтобы бороться с этим, такие компании, как Google, представили ReCaptcha v3, которая наблюдает за поведением пользователя, например за движением курсора и набором текста, вместо того чтобы запрашивать решения головоломок. Однако эта система вызывает опасения по поводу конфиденциальности и все еще борется с продвинутыми ботами.

Некоторые веб-сайты переходят на биометрию, например сканирование отпечатков пальцев и распознавание голоса, которые ботам сложнее подделать, но при этом опять возникают проблемы с конфиденциальностью и доступностью.

По мере того как «ИИ-агенты» будут все активнее взаимодействовать с веб-сайтами, различение «хороших» и «плохих» ботов станет важнейшей задачей. Частью решения могут стать цифровые сертификаты аутентификации, но эта область все еще требует дальнейшего развития.