ИИ, доминация и игры: BetaNews поделились прогнозом судьбы Linux в 2025 году

Доминирование Linux в корпоративном секторе сохранится, по их мнению. Крупнейшие облачные провайдеры, такие как AWS и Google Cloud, продолжат использовать его в своей инфраструктуре. Ожидается, что гейминг на Linux также будет расти, поскольку у платформы появится больше игр и улучшится их поддержка.

Linux также будет играть все большую роль в разработке искусственного интеллекта. Гибкость и открытый исходный код делают его предпочтительным выбором для исследований и внедрения ИИ. Привлекательность Linux для разработчиков и технических энтузиастов также не ослабевает, поскольку его надежные инструменты и возможности настройки поддерживают его популярность.

Само движение «open-source» также будет набирать обороты, и все больше организаций будут внедрять решения на базе Linux.