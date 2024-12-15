Приложения
Опубликовано 15 декабря 2024, 12:45
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ИИ, доминация и игры: BetaNews поделились прогнозом судьбы Linux в 2025 году

Основные предсказания для будущего открытого исходного кода
BetaNews поделились прогнозом судьбы Linux в 2025 году. По мере приближения к 2025 году Linux продолжает расширять свое присутствие в различных отраслях. Авторы BetaNews ожидает, что операционная система с открытым исходным кодом будет играть центральную роль во многих секторах, от корпоративного до разработки искусственного интеллекта.
ИИ, доминация и игры: BetaNews поделились прогнозом судьбы Linux в 2025 году
© Ferra

Доминирование Linux в корпоративном секторе сохранится, по их мнению. Крупнейшие облачные провайдеры, такие как AWS и Google Cloud, продолжат использовать его в своей инфраструктуре. Ожидается, что гейминг на Linux также будет расти, поскольку у платформы появится больше игр и улучшится их поддержка.

Linux также будет играть все большую роль в разработке искусственного интеллекта. Гибкость и открытый исходный код делают его предпочтительным выбором для исследований и внедрения ИИ. Привлекательность Linux для разработчиков и технических энтузиастов также не ослабевает, поскольку его надежные инструменты и возможности настройки поддерживают его популярность.

Само движение «open-source» также будет набирать обороты, и все больше организаций будут внедрять решения на базе Linux.

Источник:BetaNews
Автор:Максим Многословный
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