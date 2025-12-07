ИИ доверили оцифровку коллекций естественной истории

Этот процесс называется геореференцией и обычно требует много времени, денег и ручной работы.

Исследователи выяснили, что ИИ справляется с задачей почти так же хорошо, как специалисты, но делает это намного быстрее и дешевле. Модель смогла определять местоположения с ошибкой менее 10 километров, что даже лучше некоторых существующих методов. Кроме того, выполнение задачи заняло у неё лишь небольшую часть времени, которое обычно уходит у людей.

В мире хранится от 2 до 3 миллиардов гербарных образцов, но оцифрована только малая часть. Без цифровых данных учёным сложно отслеживать утрату видов.