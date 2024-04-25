ИИ доверили писать полицейские отчеты

Axon утверждает, что Draft One может сократить время составления отчетов на 82%, о чем свидетельствуют первые испытания, проведенные в полицейском департаменте Форт-Коллинз, штат Колорадо.

Критики, однако, высказывают опасения по поводу надежности технологии. Известно, что модели искусственного интеллекта подвержены ошибкам и предвзятости, присутствующим в обучающих данных. «Это может стать кошмаром», — говорит Дэйв Маасс из Electronic Frontier Foundation, ссылаясь на риск того, что неточные отчеты повлияют на жизнь людей в системе правосудия.

Компания Axon признает эти опасения, особенно возможность расовой предвзятости. Хотя компания Axon рекомендует использовать Draft One для мелких правонарушений, в конечном итоге она не может «контролировать практику отдельных полицейских управлений».