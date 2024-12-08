ИИ доверили решать, одобрять ли кредиты людям. Как это происходит

Процесс начинается с жесткого отсечения — строгих критериев, которые фильтруют заявки перед более глубоким рассмотрением. Эти критерии основаны на прошлых данных и выявляют «ранние сигналы» о заемщиках с высоким уровнем риска. Например, если бизнесу меньше года, он работает в рискованной отрасли или слишком низкий кредитный рейтинг, система может отказать автоматически.

Кредиторы используют такой подход для экономии средств. Обработка заявок на получение кредита «там» обходится дорого, особенно если речь идет о кредитах для малого бизнеса с низкой нормой прибыли. Автоматизация ранних отказов позволяет кредиторам сосредоточить ресурсы на заявках, которые с большей вероятностью будут одобрены.

Однако правила у разных кредиторов разные. Один может требовать два года работы, а другой принимает предприятия только с одним годом. Это создает возможности для того, чтобы отвергнутые заявители попробовали свои силы в других местах, а кредиторы — для «перекрестного направления» клиентов.