ИИ доверят защищать археологические памятники от повреждений при раскопках

С помощью этого метода исследовали памятники бронзового века в долинах рек Уй и Синташта — старинные поселения и укрепления. Для поиска подземных объектов использовали цифровую 2D-модель рельефа, созданную на основе спутниковых и аэрофотоснимков, измерений тахеометром и данных электроразведки. Затем нейронная сеть помогла точно определить границы древних поселений. Некоторые объекты изучали на детальных 3D-копиях.

Этот способ позволяет проводить исследования, не разрушая памятники. В будущем учёные планируют применять метод для изучения археологии в Северном Синьцзяне (Китай), где ландшафт похож на российские территории.