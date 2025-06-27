ИИ доверят защищать археологические памятники от повреждений при раскопках

Опубликовано 27 июня 2025, 22:081 мин.
ИИ доверят защищать археологические памятники от повреждений при раскопкахДостиг нужного уровня
Ученые из нескольких российских университетов создали новый метод для изучения археологических памятников на расстоянии. В основе — современные технологии, такие как математическое моделирование и искусственный интеллект.
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С помощью этого метода исследовали памятники бронзового века в долинах рек Уй и Синташта — старинные поселения и укрепления. Для поиска подземных объектов использовали цифровую 2D-модель рельефа, созданную на основе спутниковых и аэрофотоснимков, измерений тахеометром и данных электроразведки. Затем нейронная сеть помогла точно определить границы древних поселений. Некоторые объекты изучали на детальных 3D-копиях.
Этот способ позволяет проводить исследования, не разрушая памятники. В будущем учёные планируют применять метод для изучения археологии в Северном Синьцзяне (Китай), где ландшафт похож на российские территории.
Источник:Известия
Автор:Максим Многословный