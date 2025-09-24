Приложения
ИИ — это «пузырь»? Аналитики обеспокоились сделкой Nvidia с OpenAI на $100 млрд

Сделка Nvidia с OpenAI вызывает вопросы
Аналитики обеспокоились сделкой Nvidia с OpenAI на $100 млрд. Nvidia объявила о планах инвестировать до $100 млрд в OpenAI для поддержки масштабного развертывания дата-центров с чипами Nvidia. Сделка при этом вызвала опасения аналитиков о возможном «круговом» финансировании и «перегреве» рынка ИИ.
Некоторые эксперты считают, что Nvidia может фактически стимулировать спрос на свои дорогие графические процессоры, вкладывая деньги в компании, которые затем покупают её продукты. В 2024 году Nvidia участвовала более чем в 50 инвестиционных проектах в ИИ-компании и планирует превзойти это число в этом году. Однако объём сделки с OpenAI значительно превышает все предыдущие инвестиции.

Стороны сообщили, что OpenAI планирует арендовать, а не покупать чипы Nvidia напрямую, и детали соглашения ещё уточняются. Несмотря на это, сделки вызывают вопросы о «рациональности» таких вложений.

Аналитики сравнивают ситуацию с «со-авторством кредита», когда близкая связь с крупной компанией позволяет получить финансирование и вычислительные ресурсы, которые стартап не мог бы обеспечить самостоятельно. В то же время эксперты предупреждают о рисках пузыря на рынке ИИ.

Сейчас Nvidia занимает уникальное место на рынке ИИ, контролируя поставки ключевых чипов для обучения современных моделей. Поэтому компания остаётся главным бенефициаром бумa вокруг искусственного интеллекта.

