Некоторые эксперты считают, что Nvidia может фактически стимулировать спрос на свои дорогие графические процессоры, вкладывая деньги в компании, которые затем покупают её продукты. В 2024 году Nvidia участвовала более чем в 50 инвестиционных проектах в ИИ-компании и планирует превзойти это число в этом году. Однако объём сделки с OpenAI значительно превышает все предыдущие инвестиции.

Стороны сообщили, что OpenAI планирует арендовать, а не покупать чипы Nvidia напрямую, и детали соглашения ещё уточняются. Несмотря на это, сделки вызывают вопросы о «рациональности» таких вложений.

Аналитики сравнивают ситуацию с «со-авторством кредита», когда близкая связь с крупной компанией позволяет получить финансирование и вычислительные ресурсы, которые стартап не мог бы обеспечить самостоятельно. В то же время эксперты предупреждают о рисках пузыря на рынке ИИ.

Сейчас Nvidia занимает уникальное место на рынке ИИ, контролируя поставки ключевых чипов для обучения современных моделей. Поэтому компания остаётся главным бенефициаром бумa вокруг искусственного интеллекта.