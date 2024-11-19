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Опубликовано 19 ноября 2024, 14:58
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Российские стартапы посетят крупнейший ИИ-форум с фондом до 100 млн долларов

В Минске
29 и 30 ноября в Минске пройдет крупнейший в СНГ форум по искусственному интеллекту — One AI Forum, который соберет передовые проекты в сферах AI, VR и XR. На площадке размером 12 000 кв.м. участники представят более 100 инновационных проектов, выступят 30 известных спикеров, а гостей форума будет свыше 5 тысяч. Стартапы смогут продемонстрировать свои разработки инвесторам и побороться за место в ИИ-инкубаторе с фондом до 100 млн долларов.
Российские стартапы посетят крупнейший ИИ-форум с фондом до 100 млн долларов

© One AI Forum

Форум предоставляет уникальную возможность российским стартапам заявить о себе, получить отзывы от лидеров индустрии и привлечь инвестиции. Лучшие проекты могут рассчитывать на поддержку международных венчурных фондов и помощь в реализации своих идей. Оценивать стартапы будут эксперты и инвесторы.

One AI Forum — первый масштабный AI-форум в Беларуси. Мы хотим сделать его полезным для всей индустрии. Участие в форуме бесплатное, что дает шанс каждому проекту привлечь внимание инвесторов, отметил Алексей Григорьев, директор по маркетингу «Спортс Девелопментс».

Программа форума:

Первый день: закрытые презентации для инвесторов и VIP-гостей, выступления ведущих IT-экспертов.

Второй день: Открытая программа с рассказами о трендах в AI и выставочной зоной, где компании представят разработки — от прототипов автопилотов до VR- и AR-решений.

Среди участников — технопарки «Сколково» и «Иннополис,» венчурные фонды «Синдикат» и Friendly VC. Среди спикеров — Малкольм Верчота (coatingAI), Ярослав Фертяков (XR Lab) и Наталья Коротова (VK).

Форум открыт для всех, студенты и гости до 18 лет смогут посетить мероприятие бесплатно. Заявки на участие можно подать на сайте oneaif.com.

Организатор One AI Forum – маркетинговое агентство «Спортс Девелопментс». Партнерами выступили международные инвестиционные фонды и белорусская IT-компания X-Labs Inc.