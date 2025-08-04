ИИ-функция Recall в Windows 11 продолжила делать «снимки» банковских карт

Ранее Microsoft заявляла, что Recall сможет распознавать и не сохранять такие данные, как пароли, номера кредитных карт и другую личную информацию. Однако тест показал, что фильтр работает только в тех случаях, когда на экране есть ключевые слова вроде «пароль» или «оплата». Если таких слов нет, Recall делает скриншоты без разбора — например, с документами, где есть логины и пароли, но без заголовков. Кроме того, Recall сохранил скриншот страницы интернет-банка с балансом и историей операций.

Ещё одна проблема — доступ к скриншотам. Хотя функция требует настройки Windows Hello с распознаванием лица или отпечатка пальца, журналист смог получить удалённый доступ к снимкам, используя только PIN-код.

Несмотря на то, что Recall — это пока тестовая функция, Microsoft уже активно продвигает её в Windows 11.