ИИ-генератор изображений в Google Документах стал ещё лучше

Инструменты в Gmail, доступные на Android и iOS, теперь позволяют пользователям вставлять ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, прямо в черновики электронных писем. Например, если вы попросите Gemini перечислить следующие шаги, он создаст ответ, который можно быстро добавить в письмо.

Тем временем последняя версия Imagen 3 теперь может генерировать изображения людей. Эта функция доступна в приложении Gemini, Gemini Advanced, а также на боковой панели Google Docs, Sheets, Drive, Slides и Gmail.

Google также улучшила Imagen 3, добавив более насыщенные детали, текстуры и более точное следование инструкциям пользователя, если верить компании.