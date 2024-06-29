ИИ-генератор видео Google Vids стал доступен в Workspace Labs

ИИ-генератор видео Google Vids стал доступен в Workspace LabsПока для ограниченной аудитории
© 9to5Google
Google Vids позволяет пользователям создавать различные видеоролики, такие как отчеты о работе команды, объявления и учебные материалы. Пользователи начинают процесс с запроса, в который уточняется цель, целевая аудитория и желаемая продолжительность видео. Интеграция с Google Диском позволяет без труда включать в видео соответствующие документы.
После отправки Google Vids генерирует раскадровку, которую пользователи могут настраивать, переставляя, удаляя или добавляя пункты контента. Платформа предлагает выбор из различных стилей и включает в себя стоковые видео, изображения и фоновую музыку. Пользователи могут дополнительно персонализировать свои видеоролики с помощью видеоредактора с возможностью записи закадрового голоса или использования сгенерированных голосов.
В настоящее время Google Vids доступен лишь участникам программы Workspace Labs.