ИИ-генератор видео Runway незаконно обучали на YouTube и пиратском контенте

Утечка электронных таблиц, как сообщается, описывает, как Runway отмечал конкретные видео и каналы для загрузки, используя различное ПО, чтобы избежать обнаружения. Примечательно, что в документах перечислены каналы CBS, AMC и различных популярных СМИ, а также «неавторизованные источники», такие как пиратские сайты и некие архивы.

Использование этих материалов, предположительно, позволило модели искусственного интеллекта Runway создавать контент, похожий на контент популярных блогеров, что не получалось в предыдущих версиях модели.

Runway пока не ответила на эти обвинения.