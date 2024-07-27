ИИ-генератор видео Runway незаконно обучали на YouTube и пиратском контенте

Опубликовано 27 июля 2024, 10:30
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ИИ-генератор видео Runway незаконно обучали на YouTube и пиратском контентеПоказал анализ 404media
ИИ-видеостартап Runway столкнулся с критикой за то, что якобы использовал несанкционированный контент для обучения своей модели. По данным 404 Media, внутренние документы свидетельствуют о том, что Runway использовал «тысячи» видеороликов с YouTube, включая защищенные авторским правом материалы с таких крупных каналов, как Disney, Netflix и Pixar, а также пиратские версии фильмов.
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Утечка электронных таблиц, как сообщается, описывает, как Runway отмечал конкретные видео и каналы для загрузки, используя различное ПО, чтобы избежать обнаружения. Примечательно, что в документах перечислены каналы CBS, AMC и различных популярных СМИ, а также «неавторизованные источники», такие как пиратские сайты и некие архивы.
Использование этих материалов, предположительно, позволило модели искусственного интеллекта Runway создавать контент, похожий на контент популярных блогеров, что не получалось в предыдущих версиях модели.
Runway пока не ответила на эти обвинения.
Источник:404Media
Автор:Максим Многословный