ИИ-генератор видео Sora интегрируют в приложение ChatGPT

Этот шаг сделан в условиях, когда OpenAI сталкивается с растущей конкуренцией со стороны таких соперников, как xAI и DeepSeek. С более чем 400 миллионами еженедельных активных пользователей интеграция Sora в ChatGPT может увеличить число подписчиков, поскольку доступ к этому инструменту остается эксклюзивным для пользователей ChatGPT Plus и Pro.

Sora — не единственное обновление, которое появится в ChatGPT. Недавно OpenAI представила свою усовершенствованную модель ИИ GPT-4.5 и поэтапно внедряет ее.