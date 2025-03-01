ИИ-генератор видео Sora интегрируют в приложение ChatGPT

Опубликовано 01 марта 2025, 19:131 мин.
ИИ-генератор видео Sora интегрируют в приложение ChatGPTНовые технологии
По сообщениям, OpenAI работает над добавлением своего ИИ-видеоинструмента Sora в приложение ChatGPT. Запущенный в конце 2024 года, Sora до сих пор был доступен только через веб-клиент для платных пользователей. По данным TechCrunch, OpenAI планирует интегрировать ее в ChatGPT, хотя и с ограниченными возможностями по сравнению с отдельной версией. Официальных сроков ее выпуска пока нет.
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Этот шаг сделан в условиях, когда OpenAI сталкивается с растущей конкуренцией со стороны таких соперников, как xAI и DeepSeek. С более чем 400 миллионами еженедельных активных пользователей интеграция Sora в ChatGPT может увеличить число подписчиков, поскольку доступ к этому инструменту остается эксклюзивным для пользователей ChatGPT Plus и Pro.
Sora — не единственное обновление, которое появится в ChatGPT. Недавно OpenAI представила свою усовершенствованную модель ИИ GPT-4.5 и поэтапно внедряет ее.
Источник:Digital Trends
Автор:Максим Многословный