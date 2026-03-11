ИИ-генератор видео Sora «скрестят» с ChatGPT из-за падения интереса

Если вы забыли, то Sora — это инструмент на базе ИИ, который умеет генерировать видео по текстовому описанию. Он считается одним из лучших, но для его работы нужна подписка на ChatGPT. Год назад, на релизе, мобильное приложение Sora привлекло к себе большое внимание, однако к нынешнему времени интерес упал.

По данным аналитиков Appfigures, только за январь этого года количество установок Sora сократилось на 45%, да и пользователи стали значительно меньше времени тратить внутри приложения. Даже недавнее партнерство с Disney не помогло удержать аудиторию.

Остается объединение с ChatGPT. Будет ли возможность бесплатным пользователям чат-бота генерировать видео (хоть и с ограничениями), как с генератором изображений — покажет время.