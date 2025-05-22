ИИ-генератора видео Google научился создавать их со звуком

Veo 3 способна генерировать видео в разрешении 4K по текстовым описаниям, добавляя к ним ещё и реалистичные звуковые эффекты, музыку и даже диалоги. Imagen 4 в свою очередь создаёт статичные изображения, но тоже с высокой детализацией. Обе модели используют продвинутые алгоритмы машинного обучения.

Google также представила инструмент Flow, объединяющий Veo 3 и Imagen 4 для создания роликов с «интуитивным» управлением камерой. Пользователи, правда, выражают обеспокоенность сложностью доступа: модели доступны через подписку Google AI Ultra за $ 249,99 в месяц.