ИИ Google дал инструкции по сборке… биологического оружия

В контролируемом эксперименте ИИ якобы предоставил подробные инструкции по созданию «биологических угроз» и «самодельного оружия».

Детали вывода и методики взлома пока не опубликованы, поэтому сложно оценить достоверность и повторяемость эксперимента. Но подробнее с результатами можно ознакомиться в источнике.

«Взломать» ИИ в нынешнее время стало сложнее, но всё ещё осуществимо, заявляют эксперты. Ранее уже были случаи, когда ИИ отвечал на опасные вопросы, маскируя их под «поэзию» или сообщения от заботливых бабушек, например.