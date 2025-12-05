Опубликовано 05 декабря 2025, 20:151 мин.
ИИ Google дал инструкции по сборке… биологического оружияНесмотря на защиту
Свежая версия ИИ Google Gemini 3 Pro получила у многих экспертов высокую оценку за возможности, но недавний тест поставил под сомнение её безопасность. Компания Aim Intelligence утверждает, что сумела «взломать» систему и получить ответы на темы, которые должны быть полностью заблокированы.
В контролируемом эксперименте ИИ якобы предоставил подробные инструкции по созданию «биологических угроз» и «самодельного оружия».
Детали вывода и методики взлома пока не опубликованы, поэтому сложно оценить достоверность и повторяемость эксперимента. Но подробнее с результатами можно ознакомиться в источнике.
«Взломать» ИИ в нынешнее время стало сложнее, но всё ещё осуществимо, заявляют эксперты. Ранее уже были случаи, когда ИИ отвечал на опасные вопросы, маскируя их под «поэзию» или сообщения от заботливых бабушек, например.