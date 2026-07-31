ИИ Google дал роботам полный контроль над своим телом

В демонстрационном видео роботы выполняли достаточно сложные действия. Они вставляли кассету в магнитофон, вкручивали лампочку и завязывали мусорный пакет. Предыдущая версия системы могла только складывать оригами или закрывать пакеты.

Google уверяет, что все действия в ролике «реальные», якобы без управления со стороны.

Внутри робота установлены сразу несколько ИИ-моделей. Одна помогает «видеть» и понимать окружающие предметы, а две другие управляют движениями рук и всего тела. Но роботы не умеют делать всё подряд. Их заранее обучали каждому конкретному действию с помощью примеров, видео и участия человека.