ИИ Google дал роботам полный контроль над своим телом

Опубликовано 31 июля 2026, 16:481 мин.
ИИ Google дал роботам полный контроль над своим теломУже есть результаты
Google DeepMind представила обновлённую версию ИИ Gemini. Теперь она умеет управлять не просто отдельными манипуляторами, а сразу всем корпусом гуманоидного робота.
В демонстрационном видео роботы выполняли достаточно сложные действия. Они вставляли кассету в магнитофон, вкручивали лампочку и завязывали мусорный пакет. Предыдущая версия системы могла только складывать оригами или закрывать пакеты.
Google уверяет, что все действия в ролике «реальные», якобы без управления со стороны.
Внутри робота установлены сразу несколько ИИ-моделей. Одна помогает «видеть» и понимать окружающие предметы, а две другие управляют движениями рук и всего тела. Но роботы не умеют делать всё подряд. Их заранее обучали каждому конкретному действию с помощью примеров, видео и участия человека.
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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