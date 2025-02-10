ИИ Google DeepMind обыграл золотых медалистов математической олимпиады

AlphaGeometry2 использует смесь ИИ Gemini от Google и движка, применяющего математические правила. Он предсказывает «полезные шаги» в решении геометрических задач и проверяет их на точность. Из-за ограниченности обучающих данных DeepMind создала 300 миллионов синтетических теорем и доказательств, чтобы обучить ИИ.

Система успешно решила 42 из 50 прошлых задач IMO, но столкнулась с трудностями при решении более сложных задач, решив только 20 из 29 задач, которые еще не появлялись в конкурсах. Кроме того, у нее возникли проблемы с решением задач с некоторыми сложными переменными.

DeepMind считает, что будущие модели ИИ смогут меньше полагаться на символьные механизмы по мере совершенствования языковых моделей.