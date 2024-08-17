ИИ Google Gemini для Gmail стал доступен шире на мобильных устройствах

Gemini Q&A представляет собой иконку в виде «искорки» в правом верхнем углу папки «Входящие». При нажатии на этот значок открывается панель Gemini, где пользователи могут вводить запросы или выбирать из предложенных вариантов, например, «Показать непрочитанные письма за сегодня/неделю», что фактически выполняет поиск внутри приложения.

Кроме того, кнопка Gemini, расположенная на панели приложения рядом с функцией архива, позволяет пользователям открыть письмо и взаимодействовать с ним, например «резюмировать это письмо».

Gemini Q&A поддерживает историю каждой сессии и предлагает возможность очистки. В настоящее время эта функция доступна для тестеров Workspace Labs, а в ближайшем будущем планируется распространить ее на подписчиков Google One AI Premium.