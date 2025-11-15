ИИ Google Gemini медленно, но верно продолжил догонять ChatGPT в чартах

Год назад ChatGPT контролировал 86,6% трафика генеративного ИИ, а Gemini занимал второе место с 5,6%. В конце 2024 года на рынке появился новый игрок DeepSeek, который временно обошёл Gemini по посещаемости. Но спустя несколько месяцев интерес к DeepSeek упал, а Gemini продолжил стабильный рост. Три месяца назад Gemini достиг 8,6%, а к настоящему времени его доля выросла до 13,7%, тогда как ChatGPT снизился до 72,3%, пишут СМИ со ссылкой на анализ.

Интересно, что Google Gemini — единственная платформа, кроме ChatGPT, которая сумела превысить 10% доли рынка генеративного ИИ за последний год и показывает постоянный рост «на всех отслеживаемых периодах». Другие конкуренты, включая DeepSeek и Perplexity, росли лишь временно.