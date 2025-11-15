ИИ Google Gemini медленно, но верно продолжил догонять ChatGPT в чартах

Опубликовано 15 ноября 2025, 18:431 мин.
ИИ Google Gemini медленно, но верно продолжил догонять ChatGPT в чартахChatGPT всё ещё лидер
С момента запуска почти три года назад ChatGPT доминирует на рынке генеративного ИИ. Однако данные Similarweb показывают, что за последний год трафик Gemini более чем удвоился, тогда как доля ChatGPT немного снизилась.
Год назад ChatGPT контролировал 86,6% трафика генеративного ИИ, а Gemini занимал второе место с 5,6%. В конце 2024 года на рынке появился новый игрок DeepSeek, который временно обошёл Gemini по посещаемости. Но спустя несколько месяцев интерес к DeepSeek упал, а Gemini продолжил стабильный рост. Три месяца назад Gemini достиг 8,6%, а к настоящему времени его доля выросла до 13,7%, тогда как ChatGPT снизился до 72,3%, пишут СМИ со ссылкой на анализ.
Интересно, что Google Gemini — единственная платформа, кроме ChatGPT, которая сумела превысить 10% доли рынка генеративного ИИ за последний год и показывает постоянный рост «на всех отслеживаемых периодах». Другие конкуренты, включая DeepSeek и Perplexity, росли лишь временно.